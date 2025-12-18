Главного тренера «Хьюстона» Удоку оштрафовали на 25 тысяч долларов США за критику судей

Главный тренер «Хьюстона» Имей Удока был оштрафован на 25 тысяч долларов США за публичную критику судейства в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (125:128 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

На послематчевой пресс-конференции 48-летний американско-нигерийский тренер заявил, что качество судейства в этой игре было на очень низком уровне.

«Двое (судей) не должны были вообще выходить на площадку, а главный судья вел себя так, будто у него звездная болезнь, поэтому мы наблюдали абсолютно непоследовательные решения. Уверен, нам еще должны были дать несколько технических фолов», — сказал Удока после игры.

Как сообщает AP со ссылкой на отчет НБА, в овертайме были допущены три ошибочных решения, и все — в пользу «Денвера».

«Хьюстон» занимает пятое место в таблице Западной конференции — у команды 16 побед и семь поражений.