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Главного тренера «Хьюстона» Удоку оштрафовали на 25 тысяч долларов США за критику судей

Павел Лопатко

Главный тренер «Хьюстона» Имей Удока был оштрафован на 25 тысяч долларов США за публичную критику судейства в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (125:128 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

На послематчевой пресс-конференции 48-летний американско-нигерийский тренер заявил, что качество судейства в этой игре было на очень низком уровне.

«Двое (судей) не должны были вообще выходить на площадку, а главный судья вел себя так, будто у него звездная болезнь, поэтому мы наблюдали абсолютно непоследовательные решения. Уверен, нам еще должны были дать несколько технических фолов», — сказал Удока после игры.

Как сообщает AP со ссылкой на отчет НБА, в овертайме были допущены три ошибочных решения, и все — в пользу «Денвера».

«Хьюстон» занимает пятое место в таблице Западной конференции — у команды 16 побед и семь поражений.

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