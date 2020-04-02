Глава «Сильверстоуна» предложил «Формуле-1» провести несколько гонок в 2020 году

Управляющий директор трассы в Сильверстоуне Стюарт Прингл выступил с предложением провести на ней больше одной гонки.

— Мы сказали организаторам «Формулы -1», что готовы работать с ними в любой форме, — заявил Прингл в интервью Sky Sports. — До баз большинства команд от нас рукой подать, так что мы готовы принять и несколько гонок.

Руководство «Формулы-1» не теряет надежды все же провести сезон 2020 года, пусть и в сокращенном виде. При этом очевидно, что многие гонки уже точно не состоятся, а те, что удастся перенести, будут проходить по очень плотному графику, что обещает трудности для команд и организаторов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.