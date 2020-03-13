Глава НБА заявил, что регулярный чемпионат лиги приостановлен как минимум на месяц

Комиссионер НБА Адам Сильвер обратился с официальным посланием в связи с приостановкой сезона-2019/20 из-за угрозы коронавируса.

-Дорогие фанаты НБА, как мы знаете, мы временно прервали регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса, — приводит официальный сайт лиги слова Сильвера. — Мы приняли это решение в целях безопасности здоровья фанатов, игроков и всех тех, кто связан с игрой. Пауза продлится как минимум 30 дней. Мы намерены возобновить сезон, когда сложится безопасная ситуация для всех.

НБА продолжит работать со всеми необходимыми инстанциями, чтобы определиться, когда можно будет возобновлять проведение матчей. Мы будем держать вас в курсе событий. Если кто-то уже купил билет на матч, который перенесен, то этот билет останется действительным в случае, если игра все же состоится в другую дату. Если встреча не состоится или пройдет при пустых трибунах, то клубы или вернут деньги, или же предоставят билет на какой-то другой матч в будущем. Сложилась непростая и быстро развивающаяся ситуация, которая напомнила нам о том, что все мы — часть большого сообщества, что мы должны заботиться друг о друге. Именно этим и будет заниматься НБА.