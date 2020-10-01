Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Глава НБА сообщил, что следующий сезон в лиге стартует в январе 2021 года

12:36

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что следующий сезон в лиге с наибольшей долей вероятности начнется в следующем году.

— Ранее я говорил, что самое раннее, когда мы можем начать новый сезон — это Рождество, однако все может поменяться, — приводит Sportando слова Сильвера. — Я бы сказал, что наиболее вероятный сценарий — начало сезона в январе.

Ранее стартовала финальная серия плей-офф НБА сезона-2019/20. В первом матче серии за титул «Лейкерс» обыграли «Майами» (116:98).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир