Глава НБА: «Если в кампусе НБА возникнет вспышка коронавируса, лига вновь остановит сезон»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига вновь приостановит сезон, если в кампусе в Орландо, где будет доигрываться чемпионат, произойдет вспышка коронавируса.

— Безусловно, если произойдет существенное распространение коронавируса внутри нашего кампуса, то мы снова остановим проведение игр, — цитирует ESPN Сильвера. — Не удивлюсь, если по прибытию в Орландо люди еще будут сдавать положительные тесты. Тем не менее, если положительные анализы продолжат сдавать и после карантинного периода, то мы поймем, что у нас проблема. В таком случае мы будем знать, что у нас дыра и что наш карантин или кампус не работают.