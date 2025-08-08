Гилджесу-Александеру вручили символический ключ от канадского Гамильтона

Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал обладателем символического ключа от канадского города Гамильтон. Церемония передачи прошла на стадионе «Гамильтон».

Мэр города Андреа Хорват также объявил, что в честь баскетболиста в Гамильтоне назовут улицу.

«В детстве, когда я путешествовал по всему миру, побывал в бесчисленных штатах, городах и странах, люди всегда спрашивали, откуда я. Я гордился тем, что дал всем понять, что я из Гамильтона», — заявил ранее Гилджес-Александер, после того как поднял над головой чемпионский трофей НБА.

26-летний канадец в сезоне-2024/25 был признан MVP сезона и финала плей-офф и помог «Оклахоме» стать чемпионом НБА. Он сыграл в 76 матчах, набирая в среднем по 32,7 очка, 5 подборов и 6,4 передачи.