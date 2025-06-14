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14 июня 2025, 13:20

Гилджес-Александер вышел на третье место в истории по количеству очков после первых четырех матчей финала НБА

Руслан Минаев

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер показал третий результат в истории НБА по количеству набранных очков после первых четырех матчей в финальной серии плей-офф.

На счету 26-летнего канадца 131 очко. Он набрал 38 очков в первой игре с «Индианой», 34 очка — во второй, 24 — в третьей и 35 — в четвертой.

Лучший результат показал Рик Бэрри (165), далее идет Аллен Айверсон — 141.

Счет в финальной серии плей-офф НБА между «Индианой» и «Оклахомой» равный — 2-2. Пятый матч в серии состоится 17 июня и начнется в 03:30 по московскому времени.

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Шэй Гилджес-Александер
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