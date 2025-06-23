Гилджес-Александер стал девятым игроком в истории НБА с наградами MVP сезона и финала плей-офф за один год

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА.

В сезоне-2024/25 26-летний канадец также становился MVP регулярного чемпионата и MVP финала Западной конференции.

Гилджес-Александер стал девятым игроком в истории НБА, который получил награду лучшему игроку сезона и финала плей-офф. И первым с таким достижением за последние 12 лет. Он присоединился к Леброну Джеймсу (2012, 2013 в «Майами»), Тиму Данкану (2003, «Сан-Антонио»), Майклу Джордану (1991, 1992, 1996, 1998, «Чикаго»), Хакиму Оладжувону (1994, «Хьюстон»), Мэджику Джонсону (1987, «Лейкерс»), Мозесу Мэлоуну (1983, «Филадельфия»), Кариму Абдул-Джаббару (1971, «Милуоки») и Уиллису Риду (1970, «Нью-Йорк»).