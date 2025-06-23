Гилджес-Александер стал 4-м игроком, кто за один сезон стал лучшим бомбардиром, MVP сезона и чемпионом НБА

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА.

В сезоне-2024/25 26-летний канадец также становился MVP регулярного чемпионата и MVP финала Западной конференции. Кроме того, защитник «Тандер» по итогам регулярки стал лучшим бомбардиром лиги — 32,7 очка за игру.

Гилджес-Александер стал четвертым игроком с таким достижением за один сезон. Он присоединился к Кариму Абдул-Джаббару (1971, «Милуоки»), Майклу Джордану (1991,1992, 1996, 1998, «Чикаго») и Шакилу О'Нилу (2000, «Лейкерс»).