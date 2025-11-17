Гидди сравнялся с Брайантом и Абдул-Джаббаром по числу трипл-даблов

Защитник «Чикаго Буллз» Джош Гидди сравнялся с Коби Брайантом и Каримом Абдул-Джаббаром по числу трипл-даблов за карьеру в НБА.

23-летний Гидди оформил свой 21-й трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Юты Джаз» (147:150 ОТ). В этой игре он набрал 26 очков, сделал 12 подборов и 13 передач.

В текущем сезоне НБА Гидди сыграл в 10 матчах. В среднем он набирал 21,9 очка, делал 9,9 подбора и 9,7 передачи за игру.