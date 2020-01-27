Гибель Коби Брайанта в авиакатастрофе предсказали в шуточном мультфильме 2017 года

Гибель пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта была предсказана в шуточном мультфильме 2017 года. В одном из эпизодов мультсериала Legends of Chamberlain Heights канала Comedy Central вертолет Брайанта терпит крушение. Баскетболист не может выбраться из-под обломков, держа в руках два Кубка Ларри О'Брайена.

Ему пытаются помочь, но Коби отказывается отдать два своих трофея (мультсериал обыгрывает факт, что Брайанта часто обвиняли в нежелании отдавать передачи), после чего вертолет взрывается.

Это не единственное подобное предсказание. Один из пользователей Twitter в 2012 году написал: «Коби кончит тем, что разобьется в вертолете».

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.