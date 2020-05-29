Генменеджеры НБА хотят провести мини-турнир за попадание в плей-офф

Комиссионер НБА Адам Сильвер провел телефонную конференцию с генеральными менеджерами клубов лиги относительно форматов возобновления нынешнего сезона, сообщает The Ringer.

75 процентов специалистов проголосовали за мини-турнир за попадание в плей-офф. Альтернативой считалось проведение групповой стадии из 20 команд, которая бы заменила первый раунд плей-офф. Этот вариант получил поддержку лишь у 25 процентов опрошенных.

Мини-турнир представляет собой игры за участие в плей-офф между командами, которые претендовали на топ-8 до приостановки сезона.