Генеральный менеджер «Далласа» покинет клуб после 23 лет работы в «Маверикс»
Донни Нельсон ушел с поста генерального менеджера «Далласа», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter. Нельсон покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.
Донни Нельсон, сын члена Зала славы Дона Нельсона, работал в структуре «Далласа» на протяжении 23 лет. В 1998-м году он пришел на должность ассистента генерального менеджера, а в 2005-м стал генменеджером и вице-президентом по баскетбольным операциям.
За это время техасская команда 12 раз выходила в плей-офф, дважды добиралась до финала НБА и становилась чемпионом в сезоне-2010/11.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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