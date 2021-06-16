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Генеральный менеджер «Далласа» покинет клуб после 23 лет работы в «Маверикс»

21:20
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Донни Нельсон ушел с поста генерального менеджера «Далласа», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в Twitter. Нельсон покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.

Донни Нельсон, сын члена Зала славы Дона Нельсона, работал в структуре «Далласа» на протяжении 23 лет. В 1998-м году он пришел на должность ассистента генерального менеджера, а в 2005-м стал генменеджером и вице-президентом по баскетбольным операциям.

За это время техасская команда 12 раз выходила в плей-офф, дважды добиралась до финала НБА и становилась чемпионом в сезоне-2010/11.

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Иван Шитик все материалы автора
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