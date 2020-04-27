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Генеральным менеджером «Чикаго» впервые в истории стал темнокожий специалист

10:16
Марк Эверсли. Фото nba.com
Марк Эверсли. Фото nba.com
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Бывший вице-президент «Филадельфии» Марк Эверсли стал генеральным менеджером «Чикаго», информирует ESPN.

Сообщается, что Эверсли стал первым темнокожим специалистом в истории клуба, которому достался этот пост. Ранее он работал в «Вашингтоне» и «Торонто». Сообщается, что приглашение Эверсли стало инициативой вице-президента «Чикаго» Артураса Карнишоваса.

На момент приостановки регулярного чемпионата НБА-2019/20 «Буллз» занимали 11-е место в таблице Восточной конференции.

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