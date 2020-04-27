Генеральным менеджером «Чикаго» впервые в истории стал темнокожий специалист
10:16
Бывший вице-президент «Филадельфии» Марк Эверсли стал генеральным менеджером «Чикаго», информирует ESPN.
Сообщается, что Эверсли стал первым темнокожим специалистом в истории клуба, которому достался этот пост. Ранее он работал в «Вашингтоне» и «Торонто». Сообщается, что приглашение Эверсли стало инициативой вице-президента «Чикаго» Артураса Карнишоваса.
На момент приостановки регулярного чемпионата НБА-2019/20 «Буллз» занимали 11-е место в таблице Восточной конференции.