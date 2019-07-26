Форвард Пау Газоль подписал контракт с "Портлендом"​, информирует пресс-служба клуба. Соглашение будет рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Газоль сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НБА, выступая за "Сан-Антонио" и "Милуоки". В среднем он набирал по 3,9 очка и совершая 4,6 подбора.

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