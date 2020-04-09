Гарнетт хочет вернуть НБА в Сиэтл

Один из лучших игроков НБА 2000-х Кевин Гарнетт? признался, что мечтает о возвращении баскетбольной франшизы в Сиэтл. Клуб этого города провел 41 сезон в НБА с 1967 по 2008 год. Затем франшиза переехала в Оклахома-Сити.

— Хотелось бы иметь возможность купить «Суперсоникс» и перезапустить баскетбол в северо-западе, — цитирует AP Гранетта. — Сиэтл имел огромное значение для НЛА. Очень хочу осуществить это. Если бы у меня был шанс сделать только одну вещь, то выбрал бы именно это.