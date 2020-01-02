Гари Бэттмен: «Невероятно опечален в связи со смертью моего наставника и друга Дэвида Стерна»

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен выразил соболезнования в связи со смертью Дэвида Стерна. Бывший комиссар НБА, занимавший пост с 1984 по 2014 год, скончался 1 января в возрасте 77 лет после кровоизлияния в мозг.

— Я невероятно опечален в связи со смертью моего наставника и давнего друга Дэвида Стерна, — приводит официальный Twitter НХЛ слова Бэттмена. — Он был дальновидным человеком, полным энергии, ответственным за операционные и бизнес-достижения, которые создали современную спортивную индустрия. Дэвид научил меня, как быть комиссаром и, что более важно, как быть хорошим человеком. Дэвида будет многим не хватать, особенно его жене Диане и его детям Эндрю и Эрику. Я передаю им всем мои искренние соболезнования.