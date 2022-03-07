Футболка Коби Брайанта продана с аукциона за 277 тысяч долларов

Футболка, в которой легендарный баскетболист Коби Брайант разминался перед историческим матчем против «Торонто» в 2006 году, была продана в воскресенье на аукционе Sotheby's за 277 200 долларов.

Этот знаковый матч состоялся 22 января в Staples Center. Брайант набрал в той встрече 81 очко, а также сделал 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и блок-шот. Лишь одному игроку в истории НБА удалось набрать больше очков за один матч — Уилту Чемберлену (100).

Кроссовки, в которых Коби провел тот матч, находятся в Зале баскетбольной славы.

Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек разбились на вертолете 26 января 2020 года близ Лос-Анджелеса. Они направлялись в округ Вентура, штат Калифорния, чтобы принять участие в баскетбольном матче, который должен был пройти в спортивной академии Mamba Sports, созданной Брайантом.