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14 января, 14:30

Фридзон о Дёмине: «Он может стать стабильным игроком НБА, величиной уровня Кириленко»

Дарик Агаларов

Призер Игр-2012, чемпион Евролиги, единственный чемпион Единой лиги ВТБ в составе трех разных клубов Виталий Фридзон в разговоре с «СЭ» поделился мнением о российском баскетболисте «Бруклина» Егоре Дёмине.

«Слежу за ним. Самое главное, что он прогрессирует. Молодец, пользуется шансом. Считаю, что для первого года Егор вообще красавец. Если он продолжит в том же духе тренироваться, то у него большое будущее. Ему повезло с командой, тренер верит в него. Думаю, Егор сам прекрасно понимает, что он не станет суперзвездой. Но он может стать стабильным игроком НБА, величиной уровня Андрея Кириленко», — сказал Фридзон «СЭ».

В сезоне-2025/26 19-летний Дёмин провел 33 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 10,4 очка, 3,5 передачи и 3,3 подбора за игру.

«Бруклин» выбрал Дёмина под восьмым номером драфта НБА-2025.

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БК Бруклин Нетс
Виталий Фридзон
Егор Дёмин
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