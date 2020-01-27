Фотографии с места крушения вертолета Брайанта

В Twitter появились фотографии с места крушения вертолета с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. Ранее стало известно, что все 9 человек, находившихся на борту, не смогли выжить.

После падения вертолет загорелся. Спасательные службы оперативно прибыли на место крушения, но спасти никого не удалось.