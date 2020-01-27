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Фотографии с места крушения вертолета Брайанта

02:29
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В Twitter появились фотографии с места крушения вертолета с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. Ранее стало известно, что все 9 человек, находившихся на борту, не смогли выжить.

После падения вертолет загорелся. Спасательные службы оперативно прибыли на место крушения, но спасти никого не удалось.

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