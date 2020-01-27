Фотографии с места крушения вертолета Брайанта
02:29
В Twitter появились фотографии с места крушения вертолета с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. Ранее стало известно, что все 9 человек, находившихся на борту, не смогли выжить.
После падения вертолет загорелся. Спасательные службы оперативно прибыли на место крушения, но спасти никого не удалось.
#BREAKING: Kobe Bryant killed in helicopter accident; atleast 3 others killed too — @TMZ pic.twitter.com/eeQIBJtUFO— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 26, 2020