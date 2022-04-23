Форвард «Торонто» Барнс признан «Новичком года» сезона в НБА

Форвард «Торонто» Скотти Барнс был признан лучшим новичком НБА в нынешнем сезоне, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По итогам финального раунда голосования он опередил Кейда Каннингема из «Детройта» и Эвана Мобли из «Кливленда».

Барнс был выбран «Рэпторз» под общим 4-м номером на драфте-2021. В своем дебютном сезоне он набирал в среднем 15,3 очка, 7,5 подбора и 3,5 передачи.

Церемония вручения индивидуальных наград состоится в июне, после окончания финальной серии плей-офф НБА.