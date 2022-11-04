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Сегодня, 09:03

Форвард «Шарлотт» Бриджес получил 3 года условно за избиение подруги

Руслан Минаев
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Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес получил три года условно за избиение подруги и жестоком обращении с детьми, информирует ESPN.

Баскетболист пошел на сделку с правосудием, что и помогло ему избежать тюрьмы.

В течение трех лет Бриджесу необходимо отработать 100 часов общественных работ и пройти 52 недели занятий с психологом по профилактике домашнего насилия и столько же недель, посвященных воспитанию детей.

Помимо этого, спортсмену запрещено приближаться к своей подруге ближе, чем на 100 метров.

В начале июля Бриджес стал ограниченно свободным агентом, но рассчитывает на подписание максимального контракта.

В прошлом сезоне Бриджес сыграл в 81 матче, набирая в среднем по 20 очков, 6,9 подбора и 3,8 передачи.

БК Шарлотт Хорнетс
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