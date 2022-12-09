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Форвард «Сан-Антонио» Джонсон повторил достижение Тима Данкана

Руслан Минаев
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Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон набрал 32 очка и сделал 7 подборов в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (118:109).

Таким образом, 23-летний баскетболист сделал 30+5 в пятый раз за свою карьеру. Джонсон стал вторым игроком в истории клуба, который набрал 30+5 минимум пять раз до достижения 24 лет.

В этом сезоне форвард в среднем за игру набирает 20,9 очко, делает 5,2 подбора и отдает 3 передачи.

«Сан-Антонио» в этом сезоне НБА одержал 7 побед в 25 матчах и занимает последнее место в Западной конференции.

Сан-Антонио Спёрс
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