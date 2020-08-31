Форвард «Орландо» Айзек пропустит весь следующий сезон

Форвард «Орландо» Джонатан Айзек пропустит следующий сезон, сообщает Clutch Points.

Игрок получил разрыв крестообразных связок в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто» (132:116). Он покидал площадку на кресле-каталке.

Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклином», за что на него обрушилась критика. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.