Форвард «Орландо» Айзек пропустит весь следующий сезон
20:58
Форвард «Орландо» Джонатан Айзек пропустит следующий сезон, сообщает Clutch Points.
Игрок получил разрыв крестообразных связок в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто» (132:116). Он покидал площадку на кресле-каталке.
Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклином», за что на него обрушилась критика. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.