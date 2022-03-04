Дюрант: «Настоящие болельщики «Нетс» должны поддерживать команду, несмотря на поражения»

Форвард «Нетс» Кевин Дюрант выразил надежду на поддержку болельщиков, несмотря на поражения команды.

«Я понимаю, что у наших болельщиков были высокие ожидания перед началом сезона, — приводит слова Дюранта Fadeaway World. — Они рассчитывали, что мы будем бороться за титул. Но настоящие болельщики «Нетс» должны поддерживать команду, несмотря на поражения. Если вы настоящий болельщик, то должны поддерживать команду в путешествии, которое только начинается. Никто не знает, что может произойти».

Отметим, что «Нетс» идет на восьмом месте в Восточной конференции с результатом 32-32.