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Сегодня, 15:54

Дюрант: «Настоящие болельщики «Нетс» должны поддерживать команду, несмотря на поражения»

Дюрант надеется на поддержку болельщиков, несмотря на поражения «Нетс»
Карен Саркисян
Корреспондент

Форвард «Нетс» Кевин Дюрант выразил надежду на поддержку болельщиков, несмотря на поражения команды.

«Я понимаю, что у наших болельщиков были высокие ожидания перед началом сезона, — приводит слова Дюранта Fadeaway World. — Они рассчитывали, что мы будем бороться за титул. Но настоящие болельщики «Нетс» должны поддерживать команду, несмотря на поражения. Если вы настоящий болельщик, то должны поддерживать команду в путешествии, которое только начинается. Никто не знает, что может произойти».

Отметим, что «Нетс» идет на восьмом месте в Восточной конференции с результатом 32-32.

Источник: https://fadeawayworld.net/nba-media/kevin-durant-sends-a-message-to-nets-fans-amid-losing-streak-if-youre-a-fan-and-you-appreciate-nets-basketball-and-what-were-trying-to-build-youll-follow-us-along-this-journey
БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
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