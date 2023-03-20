Адетокунбо вышел на первое место в истории «Милуоки» по количеству проведенных матчей

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо вышел на первое место в истории «Бакс» по количеству проведенных матчей — 712.

Рекордным для греческого игрока стала встреча с «Торонто» (118:111) в регулярном чемпионате НБА.

28-летний баскетболист обошел Джуниора Бриджмана (711). Из действующих игроков «Милуоки» Крис Миддлтон занимает 4-е место с 651 матчем.

Адетокунбо также лидирует в истории клуба по передачам (3332), блок-шотам (901) и очкам (16071).