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Адетокунбо — о победе «Милуоки» в Кубке НБА: «Здорово, но работа еще не сделана»

Алина Савинова
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо поделился впечатлениями от победы команды в Кубке НБА.

В финале «Бакс» обыграли «Индиану» со счетом 97:81, а грек набрал 26 очков, сделал 19 подборов и 10 результативных передач.

«Это здорово, отличное достижение для нашей команды. Мы становимся лучше. Мы знаем, что покидаем Вегас в еще лучшем виде как команда по сравнению с моментом приезда сюда. Я так горжусь парнями. Я так горжусь этой командой. Но работа еще не сделана», — приводит ESPN слова Адетокунбо.

30-летний форвард был признан самым ценным игроком (MVP) Кубка НБА. Турнир проводился лишь во второй раз. В прошлом году его выиграли «Лейкерс».

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокумбо
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Адетокунбо признан MVP Кубка НБА

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