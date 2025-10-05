Форвард «Милуоки» Адетокунбо возобновил тренировки после перенесенного ковида

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо возобновил тренировки в «Милуоки» после того, как восстановился от ковида.

Тренер «Бакс» Док Риверс сказал, что 30-летний грек участвовал только в бесконтактной работе. Так он будет работать на протяжении трех дней.

«Я думаю, это сказалось на моем организме. Физически я еще не чувствую себя на 100 процентов. Я просто принимаю это изо дня в день, возвращаюсь в форму. Завтра мне будет немного лучше. Думаю, к началу регулярного чемпионата я буду в порядке», — цитирует баскетболиста ESPN.

В сезоне-2024/25 нападающий в 67 матчах регулярного чемпионата набирал в среднем 30,4 очка, выполняя 11,9 подбора и 6,5 передачи. В плей-офф в 5 матчах у него было в среднем 33 очка, 15,4 подбора и 6,6 передачи.