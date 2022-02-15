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Сегодня, 08:58

Форвард «Милуоки» Адетокунбо пропустил матч с «Портлендом» из-за травмы голеностопа

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер сообщил, что форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Портленда» (107:122) из-за повреждения голеностопа.

«Яннис не был готов играть сегодня. В целом повреждение несерьезное, посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра. Думаю, что Адетокунбо выбыл ненадолго», — приводит ESPN слова Буденхольцера.

27-летний Адетокунбо дважды становился самым ценным игроком сезона в НБА. В нынешнем сезоне он принял участие в 47 матчах, набирая 29,0 очка, 6,0 передачи и 11,2 подбора за игру.

Завтра, 16 февраля «Милуоки» сыграет с «Индианой». Начало — в 04.00 (мск).

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33290785/giannis-antetokounmpo-milwaukee-bucks-monday-sore-ankle
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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