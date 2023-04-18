Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон признан лучшим оборонительным игроком НБА сезона-2022/23

Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон признан лучшим защитником НБА по итогам регулярного сезона-2022/23.

23-летний американец в среднем набирал 18,6 очка, 6,8 подбора, 1 перехват и 3 блок-шота на 28 минут игрового времени.

В борьбе за награду игрок «Гриззлиз» обошел центрового «Милуоки» Брука Лопеса и форварда «Кливленда» Эвана Мобли.

Джексон стал вторым игроком «Мемфиса» после Марка Газоля в 2013 году, кто выиграли приз «Мистер-замок».