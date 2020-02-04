Форвард «Мемфиса» Андре Игудала не собирается играть за «Гризлис», если те не смогут его обменять

Форвард «Мемфиса» Андре Игудала готов пропустить сезон-2019/20 в случае, если «Гризлис» не обменяют его в другую команду до закрытия рынка обменов 6 февраля, сообщает Bleacher Report. 36-летний Игудала — трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Летом 2019 года форвард был обменян в «Мемфис», но не провел ни одного матча в составе команды из Тенесси в связи с тем, что не хочет выступать за «Гризлис».