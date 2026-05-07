7 мая, 06:57

Дончич намерен уделить восстановлению после травмы большее время

Павел Лопатко

Форвард «Лейкерс» Лука Дончич сообщил, что характер полученной им травмы заставляет его действовать осторожно и не форсировать возвращение на паркет.

«Для меня это тяжело, потому что я уже возвращался после травм слишком рано, и это не приводило к лучшим результатам. Нужно быть очень осторожным, и я делаю все, чтобы вернуться. Все виды восстановления, барокамера, холодная ванна — все, что могу, чтобы вернуться, но это, очевидно, сильно отличается от других моих травм.

Я поехал в Испанию, чтобы пройти терапию обогащенной тромбоцитами плазмой. Все знают, что Испания — одна из лучших стран для этого. И, очевидно, я разговаривал с врачами «Лейкерс», и все согласились, чтобы я поехал туда», — цитирует 27-летнего словенца ESPN.

Дончич не играет с 3 апреля. У него травма подколенного сухожилия.

«Лейкерс» в 1/8 финала плей-офф НБА победили «Хьюстон» (4-2 в серии). В 1/4 финала они проигрывают «Оклахоме» (0-1).

