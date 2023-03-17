Источник: Леброн Джеймс все еще далек от возвращения

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс далек от возвращения на паркет, сообщает инсайде ESPN Брайан Уиндхорст.

«Из того, что я слышал о Леброне Джеймсе — он не близок к возвращению. Мне так и сказали: «не близок». Значит ли это, что он выбыл на шесть месяцев? Нет», — рассказал Уиндхорст в своем подкасте «Brian Windhorst & The Hoop Collective».

38-летний Леброн получил травму 26 февраля в матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (111:108).

Ранее The Athletic сообщал, что у игрока выявлено повреждение сухожилия правой стопы. Повторное обследование намечено на следующую неделю.

В этом сезоне Джеймс сыграл в 47 матчах, набирая в среднем по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи.