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Леброн стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. В пятерке: Месси, Роналду, Неймар и Канело

Леброн Джеймс с доходом почти 127 миллионов долларов стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
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Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает Sportico.

37-летний американец за прошлый год заработал 126,9 миллиона долларов. На втором месте расположился нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который заработал 122 миллиона долларов. Третий — форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 115 миллионов.

В пятерку также вошли нападающий «ПСЖ» Неймар и боксер Сауль Альварес.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Сантос
Леброн Джеймс
Сауль Альварес
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