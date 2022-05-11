Леброн стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. В пятерке: Месси, Роналду, Неймар и Канело

Леброн Джеймс с доходом почти 127 миллионов долларов стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, сообщает Sportico.

37-летний американец за прошлый год заработал 126,9 миллиона долларов. На втором месте расположился нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который заработал 122 миллиона долларов. Третий — форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 115 миллионов.

В пятерку также вошли нападающий «ПСЖ» Неймар и боксер Сауль Альварес.