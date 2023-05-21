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Леброн Джеймс случайно разбил губу судье Фостеру, рефери ответил: «Ты 25 лет ждал этого момента»

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс случайно ударил рефери Скотта Фостера в третьем матче финала Западной конференции с «Денвером».

В одном из эпизодов Джеймс, убегая в быстрый отрыв, не заметил арбитра, который стоял у края паркета. Форвард «Лейкерс» попытался избежать столкновения, но задел арбитра рукой. В результате чего разбил Фостеру губу.

Во время следующей паузы арбитр сказал Джеймсу: «Расслабься, все в порядке».

«Дай ему технический», — пошутил защитник «Лейкерс» Остин Ривз.

«Да нет, я пытался уйти с дороги. Все в порядке. Ты, наверное, ждал этого момента 25 лет», — пошутил Фостер.

«Лейкерс» проиграли третий матч серии с «Денвером» — 108:119. Джеймс отличился 23 очками и 12 передачами.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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