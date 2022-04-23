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Леброн Джеймс: «Я больше не допущу, чтобы мои команды пропускали плей-офф НБА!»

Леброн Джеймс пообещал больше никогда не пропускать плей-офф НБА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пообещал больше никогда не пропускать плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я способен на это и больше не допущу, чтобы мои команды пропускали плей-офф НБА! — написал Джеймс в Twitter. — От этого очень больно. Ладно, продолжу смотреть эти игры».

37-летний форвард не смог вывести «Кавальерс» в плей-офф в дебютном сезоне, а затем дважды пропускал плей-офф после перехода в «Лейкерс» — в 2019 и в 2022 году.

Источник: https://twitter.com/kingjames/status/1517661979057426433
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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