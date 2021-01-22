Форвард «Лейкерс» Дэвис раскритиковал себя за матч с «Милуоки»

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис раскритиковал себя за игру в матче регулярного чемпионата против «Милуоки» (113:106).

«Трудно это признать, но сегодня я облажался. Я не попадал с игры, не попадал штрафные броски. Впрочем, моя агрессивность под кольцом позволяла партнерам выходить на открытые позиции», — приводит ESPN слова Дэвиса.

В матче с «Милуоки» Дэвис набрал 18 очков, 9 подборов и 6 результативных передач. Баскетболист реализовал 8 из 18 бросков с игры, а также 2 из 5 штрафных.