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Форвард «Лейкерс» Ариза пропустит 2 месяца из-за операции на голеностопе

07:15
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Форвард «Лейкерс» Тревор Ариза перенес операцию на правом голеностопном суставе, сообщает ESPN.

По информации источника, 36-летний американец пропустит около 2 месяцев.

Ариза вернулся в «Лейкерс» летом 2021 года, подписав контракт на 1 год. Ранее баскетболист уже выступал за команду из Лос-Анджелеса с 2007 по 2009 год, в 2009 году он становился чемпионом НБА в составе «озерников».

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32351642/los-angeles-lakers-trevor-ariza-ankle-surgery-least-two-months

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Иван Торопцев все материалы автора

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