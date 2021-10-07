Форвард «Лейкерс» Ариза пропустит 2 месяца из-за операции на голеностопе
Форвард «Лейкерс» Тревор Ариза перенес операцию на правом голеностопном суставе, сообщает ESPN.
По информации источника, 36-летний американец пропустит около 2 месяцев.
Ариза вернулся в «Лейкерс» летом 2021 года, подписав контракт на 1 год. Ранее баскетболист уже выступал за команду из Лос-Анджелеса с 2007 по 2009 год, в 2009 году он становился чемпионом НБА в составе «озерников».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32351642/los-angeles-lakers-trevor-ariza-ankle-surgery-least-two-months
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