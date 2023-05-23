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Леброн о вылете «Лейкерс»: «Денвер» — команда, где все идеально отлажено, а еще у них есть Йокич»

Леброн Джеймс назвал «Денвер» лучшей командой против которой он играл за время выступлений в «Лейкерс»
Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после поражения от «Денвера» (111:113) в 4-м матче финала Западной конференции плей-офф НБА.

«Лос-Анджелес» проиграл «Наггетс» в серии со счетом 0-4.

«Мы с Энтони Дэвисом разговаривали в раздевалке и пришли к единому мнению, что это одна из лучших команд, если не самая лучшая, против которых нам доводилось играть вместе за эти четыре года. Отлично подобранный состав, все идеально отлажено. Они умеют набирать очки. У них есть те, кто хорошо бросает. У них поставлен розыгрыш. У них есть умные ребята. Есть габариты. Глубина.

И кое-что еще о «Наггетс»: у них есть Никола Йокич. И когда один человек сочетает сразу такие габариты и интеллект, и когда он делает все на таком уровне, вы не можете позволить себе много ошибаться против такого парня», — сказал лидер «Лейкерс» после игры.

В финале плей-офф НБА «Денвер» сыграет с победителем матча «Майами» — «Бостон». «Хит» ведут в серии со счетом 3-0.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Никола Йокич
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