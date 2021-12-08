Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Форвард «Кливленда» включен в список призывников финской армии

19:21
Теги:

Форвард «Кливленда» Лаури Маркканен включен в список призывников финской армии, сообщает Eurohoops.

Его служба должна начаться 11 апреля 2022 года, через день после завершения регулярного чемпионата НБА. Минимальный срок службы в армии для спортсмена — 165 дней.

Профессиональные спортсмены в Финляндии отправляются в специальную «спортивную школу», которая призвана помогать им тренироваться во время прохождения военной службы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как похудеть к новому году: принцип действия главных диет
Путин назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
0