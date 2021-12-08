Форвард «Кливленда» включен в список призывников финской армии
Форвард «Кливленда» Лаури Маркканен включен в список призывников финской армии, сообщает Eurohoops.
Его служба должна начаться 11 апреля 2022 года, через день после завершения регулярного чемпионата НБА. Минимальный срок службы в армии для спортсмена — 165 дней.
Профессиональные спортсмены в Финляндии отправляются в специальную «спортивную школу», которая призвана помогать им тренироваться во время прохождения военной службы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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