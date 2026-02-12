Харден — после первого домашнего матча за «Кливленд»: «Здесь всегда невероятная атмосфера»

Форвард «Кливленда» Джеймс Харден поделился эмоциями от первого домашнего матча регулярного чемпионата НБА за свою новую команду.

«Здесь всегда невероятная атмосфера. Каждый раз, когда я приезжал сюда в качестве гостя, болельщики сходят с ума. Вы знаете, они без ума от «Кавс» и от Кливленда, они очень преданны и приходят поддерживать команду каждый вечер. Это одна из тех вещей, которые радовали меня больше всего. И сегодняшний вечер не стал исключением.

Как я им и сказал: я разберусь. Мы подстроимся друг под друга, но по большей части я буду играть с вами, делать то, что вы делаете, и найду свой путь — они так и поступают. Даже сегодня: я бросаю всего четыре раза, но мы выигрываем с разницей 25 очков. Это самое главное. А Сэм [Меррилл] разыгрался. Я здесь только ради побед.

Как бы это ни выглядело, если мне нужно выходить и набирать много очков или сделать четыре броска и победить, для меня это главное. Сегодня был как раз такой случай», — цитирует 36-летнего американца ESPN.

«Кливленд» 12 февраля на своем паркете победил «Вашингтон» со счетом 138:113. Харден перешел в результате обмена из «Клипперс».