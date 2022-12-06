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Леонард поделился эмоциями после победного броска за 1,4 секунды до конца матча против «Шарлотт»

Руслан Минаев
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал итог матча регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» (119:117). Он стал автором победного броска за 1,4 секунды до конца встречи.

«Не уверен, что есть кто-то другой, кто любит играть в баскетбол больше, чем я. Я получаю удовольствие, когда могу играть и находиться на площадке. Очень рад, что мне удалось реализовать этот бросок на последних секундах», — цитирует Леонарда ESPN.

Форвард пропустил предыдущие шесть игр команды из Лос-Анджелеса. 22 ноября Леонард получил растяжение правого голеностопного сустава во время неудачного приземления после блок-шота в матче против «Юты» (121:114).

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Шарлотт Хорнетс
Кавай Леонард
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