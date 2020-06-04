Форвард «Хьюстона» призвал протестующих в США обходиться без вандализма

Форвард «Хьюстона» Роберт Ковингтон выступил с заявлением по поводу протестов в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Баскетболист призвал протестующих воздерживаться от вандализма.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Сейчас мы переживаем непростое время, — написал у себя в Instagram Ковингтон. — Мы объединяемся, чтобы изменить общество. Протестующие и бунтующие — разные люди. Не надо портить наши районы, заниматься вандализмом. Мы хотим донести совсем не такое послание. Только постоянное информирование о ситуации повлечет за собой изменения. Мы должны думать о будущем поколении, о том, что оно должно вынести из происходящего. Почему бы нам не стать теми, кто задаст молодым правильный путь?