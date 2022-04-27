Форвард «Голден Стэйт» Игудала пропустит как минимум неделю из-за травмы позвоночника

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала пропустит как минимум неделю из-за травмы позвоночника, сообщает журналист ESPN Кендра Эндрюс.

38-летний американец повредил шейный отдел позвоночника. Через неделю баскетболист пройдет повторное обследование, по итогам которого будет определено, сможет ли он выходить на площадку.

«Это большая потеря для нас», — прокомментировал новость о травме Игудалы главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

Игудала принял участие в трех матчах «Голден Стэйт» в плей-офф из четырех, набирая в среднем 1,3 очка, 2,3 передачи и 2,3 подбора за игру.

«Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф НБА ведет в серии с «Денвером» (3-1). Пятый матч состоится завтра, 27 апреля (начало — в 5.00 мск). В случае победы «Уорриорз» выйдут во второй раунд плей-офф, где встретятся с победителем серии «Мемфис» — «Миннесота».