Форвард «Чикаго» отчислен из команды после заражения коронавирусом

Форвард «Чикаго» Ноа Вонле был отчислен из команды после заражения коронавирусом. 25-летний бигмен сдал положительный тест на COVID-19, сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Согласно предписаниям лиги, игрок был отправлен на 10-дневный карантин. Так как это помешало бы Вонле готовиться к сезону с командой, руководство «Буллз» решили отчислить игрока.

В конце ноября Вонле подписал с «Чикаго» годовой контракт на 2 миллиона долларов, который бы стал гарантированным с начала сезона.

9-й пик драфта-2014 провел прошлый сезон в «Миннесоте» и «Денвере».