Форвард «Бруклина» Принс заразился коронавирусом и пропустит доигровку сезона
8 июля 2020, 17:56
Форвард «Бруклина» Торин Принс сдал положительный тест на коронавирус. Он не примет участие в рестарте сезона-19/20 в Орландо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Принс стал четвертым игроком «Нетс», который не будет участвовать в доигровке сезона из-за COVID-19. Ранее положительные тесты сдали Спенсер Динуидди, Деандре Джордан и Уилсон Чендлер. Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Николас Клэкстон не будут участвовать из-за травм.
«Бруклин» теперь имеет право подписать четырех игроков на замену.
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