Форвард «Бруклина» Принс заразился коронавирусом и пропустит доигровку сезона

Форвард «Бруклина» Торин Принс сдал положительный тест на коронавирус. Он не примет участие в рестарте сезона-19/20 в Орландо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Принс стал четвертым игроком «Нетс», который не будет участвовать в доигровке сезона из-за COVID-19. Ранее положительные тесты сдали Спенсер Динуидди, Деандре Джордан и Уилсон Чендлер. Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Николас Клэкстон не будут участвовать из-за травм.

«Бруклин» теперь имеет право подписать четырех игроков на замену.