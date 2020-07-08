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Форвард «Бруклина» Принс заразился коронавирусом и пропустит доигровку сезона

8 июля 2020, 17:56

Форвард «Бруклина» Торин Принс сдал положительный тест на коронавирус. Он не примет участие в рестарте сезона-19/20 в Орландо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Принс стал четвертым игроком «Нетс», который не будет участвовать в доигровке сезона из-за COVID-19. Ранее положительные тесты сдали Спенсер Динуидди, Деандре Джордан и Уилсон Чендлер. Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг и Николас Клэкстон не будут участвовать из-за травм.

«Бруклин» теперь имеет право подписать четырех игроков на замену.

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