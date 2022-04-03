Дюрэнт установил личный рекорд результативности в одном матче

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт набрал 55 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой» (115:122).

Как сообщает ESPN, 33-летний американец установил личный рекорд результативности в одной встрече.

Предыдущим рекордом форварда были 54 очка, набранные за «Оклахому» в игре с «Голден Стэйт» 17 января 2014 года.

Также Дюрэнт обновил личный рекорд по количеству реализованных трехочковых в одном матче — 8.