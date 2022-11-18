Кевин Дюрэнт повторил достижение Майкл Джордана по результативности

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт набрал 35 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Портленда» (109:107).

34-летний баскетболист продлил серию с 25+ очками за игру до 16 матчей.

Таким образом, Дюрент повторил достижение легендарного защитника «Чикаго» Майкла Джордана, который в сезоне-1988/89 набирал как минимум 25 очков в 16 матчах регулярки.

Рекорд принадлежит центровому Уилту Чемберлену, который в сезоне-1961/62 выдал серию из 80 таких матчей.