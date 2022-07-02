Дюрэнт: «Кто со мной в зале, знает, что происходит и каков я на самом деле»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт оставил неоднозначный пост в своем Twitter.

1 июня сообщалось, что 33-летний американец обратился к владельцу «Нетс» Джозефу Цаю с просьбой обменять его в другой клуб.

«Те, кто работает со мной в зале, понимают, что происходит. Они знают, каков я на самом деле. Если вас там не было, то лучше спросить», — написал Дюрэнт в своем Twitter.

В прошедшем сезоне Дюрант сыграл в 55 матчах, набирая в среднем 29,9 очка, 7,4 подбора, 6,4 передачи.