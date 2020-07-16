Форвард «Бруклина» Бизли не вернется в тренировочный лагерь клуба

Форвард «Бруклина» Майкл Бизли, который покинул кампус НБА в Орландо из-за положительного теста на коронавирус, не вернется и не будет участвовать в рестарте сезона, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

«Нетс» имеют право заменить Бизли в составе. «Бруклин» подписал 31-летнего Бизли 9 июля в качестве запасного игрока для участия в заключительной части сезона, которая начнется 30 июля.

Ранее восемь игроков «Нетс» сообщили, что не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или по семейным обстоятельствам.